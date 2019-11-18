В Ханты-Мансийске обрушился ледовый городок

В столице Югры рухнул ледовый городок, который только начали возводить в районе Самарово. Момент обрушения попал в объектив камеры наблюдения.

Впрочем, в городской администрации не склонны считать произошедшее происшествием. По данным чиновников, это было не обрушение ледяных блоков, а "плановый демонтаж входной группы". Якобы из-за резкого перепада температуры — более чем на 20 градусов за сутки — один из элементов арки не выдержал и дал трещину.

"Работы по демонтажу проводились под контролем представителей подрядной организации в момент наименьшего скопления людей и их отсутствия в непосредственной близости к объекту", — уточнили в мэрии.

На кадрах видно прохожих, но не рабочих, занимающихся разбором завалов.

Представители администрации заверили, что ледовый городок будет возведен вновь, причем за счет подрядчика.