Массовое отравление в Перми: пострадавших уже 27

Массовое отравление в Перми на выходных: пострадавших уже 27. Об этом со ссылкой на федеральную службу Роспотребнадзора сообщает ГТРК "Пермь".

Двадцать пять человек пришлось госпитализировать. Они находятся сейчас в инфекционном стационаре Перми. По словам врачей, по предварительным данным у всех заболевших обнаружен сальмонеллез. Все пострадавшие считают, что некачественную еду они употребляли в кафе "Овсянка" на улице Ленина, 26, а также в спортивном комплексе "Олимпия" по адресу улица Мира, 41. Сюда готовые блюда также привозят из "Овсянки". Работа заведений приостановлена.

Как сообщила замначальника отдела эпидемиологического надзора краевого Управления Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт, сразу после происшествия были организованы противоэпидемические мероприятия. Минздрав края совместно с Управлением Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Взяты пробы воды, сырья, проверяются сотрудники кафе, в том числе работники кухни.