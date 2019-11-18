Кино, голуби и "итальянские разводы" Владимира Симонова

Актер театра и кино Владимир Симонов, известный по таким фильмам, как "Одиноким предоставляется общежитие", "Граница. Таежный роман", "Ключ от спальни", "Прорва", "Свадьба" и десяткам других, в "Судьбе человека" признается, что у него по жизни две главные страсти: кино и голуби.

И та, и другая с ним вместе с детства. Из-за любимых птиц он иногда даже пропускал уроки.

"Голубятники – это особые люди. Для них голуби – это смысл жизни", — рассказывает актер.

Из Октябрьска, где родился Симонов, он поехал покорять Москву – поступать в театральный. Правда, с первого раза это не удалось: в Щукинское училище он прошел только через два года.

Его семейная жизнь была полна итальянских страстей. Точнее, "итальянских разводов".

"Это когда все твои вещи летят с балкона, а твою гитару вдребезги разбивают о кухонную плиту", — рассказывает Симонов.

Уходил он от всех своих жен с одним чемоданом", а матери его детей "разлетелись" по миру: первая теперь живет с США, вторая – в Англии, а третья после развода с актером уехала в Индию.

Сейчас у актера уже четвертая жена и четверо детей. Все — от разных женщин.

При этом актер уверяет, что "во главу угла всегда ставил детей". По его признанию, если разводы случились, то "нужно сделать все, чтобы ребенку было легче, удобнее и спокойнее".

Как актер пережил убийство матери? Кем была его первая жена, и как это повлияло на уход Симонова из Театра Вахтангова? Кто, спустя время, его вновь позвал туда? Почему в МХАТе Олег Ефремов оставил его без ролей?

Какие фильмы в детстве произвели особое впечатление на будущего актера? За что он тогда получал ведро раков? И зачем, будучи студентом, спрятал в пианино аудитории 20 бутылок портвейна?

Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – актер Владимир Симонов.