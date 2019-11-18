Рекордсмен Билялов назван КХЛ одним из лучших хоккеистов недели

Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов по итогам минувшей игровой недели. В число лауреатов был включен голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов, установивший новый рекорд чемпионатов России по непробиваемости.

Билялов получил награду лучшему вратарю недели. Вместе с "Ак Барсом" он одержал две победы в двух сыгранных матчах: в одном из них он отстоял на ноль, в другом – против "Трактора", пропустил одну шайбу. Именно в этом матче он и достиг рекорда.

Лучшим защитником минувшей недели КХЛ стал игрок СКА Данила Галенюк. В трех выездных встречах он набрал 3 (1+2) очка и помог своей команде одержать три победы, сообщает официальный сайт КХЛ. Среди нападающих лучшим назван Антон Ландер из "Локомотива", ставший автором семи очков: пяти голов и двух ассистов.

Лучшим новичком недели признан нападающий СКА Кирилл Марченко. Из трех выездных матчей он, как и Галенюк, добился трех побед. Этому поспособствовал и он сам, забросив в ворота соперников две шайбы.