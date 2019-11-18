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18 ноября 201914:33

Вернули слух: пермские врачи успешно вживили ребенку имплант

ГТРК "Пермь"

Пермские лор-врачи сделали первую в крае операцию по вживлению ребенку импланта слуховых косточек. Теперь 14-летний подросток получил возможность полноценно слышать. Основную часть операции провел доктор медицинских наук, специалист из Москвы Олег Наумов. И в дальнейшем, пермские коллеги, которые выступали на операции ассистентами, смогут проводить их самостоятельно.

Это первая подобного рода операция в Прикамье, сообщает "Вести Пермь". Ювелирная работа отохирургов, некоторые инструменты с приставкой микро. Например, серповидный микронож, и, обязательно, микроскоп. Сама операция многоэтапная, может длиться от 2 до 3,5 часов. И в финале — при помощи микроскопа на экране видно, как титан заменил костную ткань. Значит протез, от которого зависит улучшение слуха у подростка, успешно установлен.

Александр Шишкин, врач-отоларинголог краевой детской клинической больнице отмечает высокий профессионализм московского специалиста. Пермские врачи получили новый ценный опыт и теперь готовы проводить такие операции регулярно.

Текст: ГТРК "Пермь"

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