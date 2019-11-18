Ассанж со скукой выслушал решение о продолжении ареста

Суд в Лондоне, который длился четыре минуты, оставил под стражей основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, следующие технические слушания по делу о его экстрадиции в США состоятся 13 и 19 декабря.

Как сообщает РИА Новости, Асанж, который был одет в голубой джемпер и светлые брюки, со скучающим видом слушал прения сторон и слова судьи.

Служитель Фемиды, в частности, попросила его подтвердить своё имя и фамилия, а также дату рождения, напомнив, что правозащитник предстал перед судом в рамках обязательной административной процедуры, когда он должен появляться в суде не реже чем через 28 дней.

Судья также отметила, что в технических слушаниях Асанж будет участвовать по видеосвязи.

В свою очередь, адвокат основателя Wikileaks Гарет Пирс сообщила, что у ее подзащитного нет возможности выйти в Интернет, чтобы получить нужную юридическую помощь при рассмотрении своего уголовного дела.

С 2012 по 2019 годы Ассанж, обвиненный в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну.

В апреле 2019 года британская полиция задержала его по запросу США, где правозащитника обвиняют в шпионаже и раскрытии тайной информации. После этого лондонский суд приговорил Ассанжа к 11 месяцам тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. 2 мая 2019 года начались слушания по вопросу об его экстрадиции в Штаты, где по предъявленным обвинениям журналисту грозит многолетнее заключение.