Умер российский писатель Игорь Сахновский

В 61 год умер российский писатель и поэт Игорь Сахновский. У него случился разрыв аорты.

Как сообщил ТАСС коллега и друг автора, член Союза писателей Евгений Касимов, Сахновский умер в понедельник утром, 18 ноября.

Первый роман Игоря Фэдовича "Насущные нужды умерших" вышел в 1999 году в журнале "Новый мир". В следующем году произведение номинировали на премию имени Аполлона Григорьева. Впоследствии книга была переведена на английский язык и награждена премией Fellowship Hawthornden International Writers Retreat.

В 2009 году роман Игоря Сахновского "Человек, который знал все" экранизирован режиссером Владимиром Мирзоевым. Впоследствии произведение получило премию "Бронзовая улитка", которая присуждается Борисом Стругацким.

Российский литературовед Елена Шубина рассказала порталу E1.RU, что смерть Сахновского стала для нее страшной неожиданностью, потому что еще летом 2019 года они договорились об издании новой книги писателя.