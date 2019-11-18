Сбежавшая невеста: Полина Глен бросила Джони Деппа и вернулась в Петербург

Весной в прессе появилась информация о романе 56-летнего голливудского актера Джонни Деппа и 24-летней танцовщицы из Петербурга Полины Глен. Сообщалось, что всемирно известный актер собирался жениться на девушке из России, с которой познакомился в 2018 году на вечеринке в Лос-Анджелесе.

В последние месяцы они вместе жили в особняке Деппа в Голливуде, и актер, по сведениям СМИ, собирался познакомиться с родителями невесты.

Однако на днях журналисты заметили, что в своем "Инстаграме" Полина публикует фото и видео своих танцевальных тренировок уже из Петербурга. Впоследствии подозрения подтвердились: Полина действительно сбежала из Голливуда и вернулась в Россию.

Под снимками пользователи оставляют комментарии, в которых одни поражены, что танцовщица бросила Деппа, другие пишут, что "без него она никто", а третьи собираются к Полине на мастер-класс.

При этом Daily Mail со ссылкой на друзей Деппа и Глен пишет, что Полину – в связи с их романом — пугало обрушившееся на нее внимание, а планы Джонни пожениться она называла "безумием".

Кроме того, как предполагают журналисты, свое негативное влияние могли оказать скандалы и судебные разбирательства с бывшей женой Деппа — актрисой Эмбер Херд, которая в 2016 году обвинила его в домашнем насилии.

До нее звезда "Пиратов Карибского моря" больше 10 лет жил с французской актрисой Ванессой Паради, которая родила Деппу дочь и сына.