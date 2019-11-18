Освобожденная из тюрьмы Бутина получила предложение работать в Госдуме

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освобожденной недавно из тюрьмы Марии Бутиной работать в группе по защите соотечественников за рубежом.

Как отметила политик, она очень рада возвращению россиянки. Москалькова пригласила Бутину работать в группе по защите соотечественников. По ее мнению, вместе они смогут принести много пользы людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию за рубежом.

Татьяна Москалькова подчеркнула, что на сегодня разработана концепция защиты прав соотечественников, которая приносит положительные результаты. Политик рассказала, что в аппарате принято решение расширить рабочую группу по защите прав граждан России в Украине. По ее словам, помощь также требуется соотечественникам и на территории других государств. В их числе Александр Винник в Греции, Константин Ярошенко в США. В связи с этим разработан новый механизм воздействия с органами ООН, Совета Европы, сообщает РИА Новости.

Мария Бутина была арестована в Штатах в июле 2018 года. Ее осудили на восемнадцать месяцев за сговор с целью работы на иностранное правительство. В конце октября Бутину депортировали в Россию.

Ранее сообщалось, что россиянка будет читать лекции в Алтайском государственном университете. При этом Бутина сама отмечала, что хочет заняться помощью соотечественникам, которые работают в Америке и за рубежом, а также оказывать поддержку россиянам в местах лишения свободы.