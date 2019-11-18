20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити"

Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в правоохранительных органах Москвы.

Собеседник агентства отметил, что что экстремалы затеяли драку с охранниками башни "Империя" в "Москва-Сити", прорвавшись на крышу.

В пресс-службе главного управления МВД по Москве подтвердили данный инцидент, отметив, что несколько человек были доставлены в отделение полиции. По факту случившегося проводится проверка.

Руфинг (от английского "roof" — кровля, крыша) – один из видов субкультур современной городской молодежи, в большинстве своем, руферы возраста от 18 до 25 лет. Лазание по крышам – разновидность индустриального туризма, подразумевающего проникновение на труднодоступные объекты с целью их исследования.