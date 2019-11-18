Сборная России по футболу готовится к Сан-Марино. Участие Жиркова под вопросом

Мужская сборная России по футболу продолжает подготовку к заключительному матчу отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино. Команда провела тренировочное занятие в Серравалле. Индивидуально от всей команды занимался Юрий Жирков.

Тренировка проходила на стадионе "Сан-Марино". Как сообщает Спорт24.Ru, велика вероятность, что Жирков не сможет сыграть заключительный матч квалификации.

А вот шансы Александра Головина, из-за повреждения пропускавшего предыдущий матч против Бельгии, оцениваются более позитивно. Он уже провел тренировку в общей группе. Впрочем, окончательное решение по тому, примет ли он участие в предстоящем матче, будет вынесено в понедельник вечером.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова сыграют против местной команды 19 ноября. Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.