В мультсериале "Сказочный патруль" появится новая героиня

В детском мультсериале "Сказочный патруль" появится новый персонаж — пятая волшебница Алиса. Премьера серии с новой героиней состоится 22 ноября в приложении "Мульт".

"Мы ввели в компанию юных волшебниц пятую героиню, хранительницу времени Алису, потому что друзья — это всегда прекрасно, и их не бывает слишком много. Аленка, Снежка, Маша и Варя с радостью принимают в свою компанию веселую и немного эксцентричную Алису. С ней их приключения в Волшебном городе становятся еще удивительнее и интереснее", — рассказывает главный автор студии "Паровоз" Мария Парфенова.

Мультсериал "Сказочный патруль" рассказывает о приключениях девочек-волшебниц. В городе Мышкин им предстоит пройти ряд испытаний, чтобы стать сплоченной командой, которая защищает заповедник сказок. Вместе они учатся дружбе, взаимовыручке и ответственности за свои поступки.

Сериал производится анимационной студией "Паровоз" по заказу компании "Цифровое Телевидение". В 2017 году "Сказочный патруль" стал лауреатом Национальной анимационной премии "Икар", а на престижной международной премии Cyber Sousa мультсериал взял "серебро" в номинации "Лучший иностранный анимационный сериал" и вошел в шорт-лист в той же номинации на Международном Фестивале Анимации в Анси. По данным NPD Group в 2018 году "Сказочный патруль" стал номером один по продажам игрушек среди всех российских лицензий.