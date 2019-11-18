Сторож детсада в Саранске избил подростков до увечий

Сторож саранского детсада сломал нос 13-леднему подростку и избил его приятеля. Инцидент произошел тогда, когда двое тинейджеров попытались пролезть на территорию детсада на проспекте 60-летия Октября через дыру в заборе.

Охранявший детский садик сторож сделал подросткам устное замечание, но на него никто не отреагировал. Тогда охранник подошел к подросткам и от устного воздействия перешел в физическому. Одному из мальчиков он нанес удар в нос, другой получил удар в теменную часть головы. С травмами подростки обратились за медпомощью.

Сам сторож пострадал намного легче: один из несовершеннолетних в ответ также его ударил. Полиция проводит проверку происшествия, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии. Назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы оценить тяжесть причиненного сторожем подросткам вреда.

В последнее время в России безопасность учебных и детских заведений вызывает опасения. 12 ноября подросток стрелял из пневматического пистолета у детского сада "Кораблик" в Нарьян-Маре. А в конце октября 36-летний пьяный мужчина проник в детский сад во время тихого часа. В детской спальне он ударил ножом одного из детей, чтобы сбылось заклинание. Ребенок умер на месте. 14 ноября учащийся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске пронес в учебное заведение ружье. Он ранил трех человек, а одного убил. После этого студент покончил с собой. Росгвардия назначила проверку действий охранников после этого инцидента.