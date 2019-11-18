Женская сборная России по керлингу выиграла третий матч чемпионата Европы

Керлингистки сборной России добились третьей победы в рамках группового этапа чемпионата Европы, проходящего в шведском городе Хельсингборг. Встреча завершилась со счетом 9:3 в пользу женской сборной России.

Сборную России в данном матче представляли скип Алина Ковалева, Галина Арсенькина, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Ранее они также обыграли Эстония (7:1), Германию (7:5), и проиграли Швейцарии (3:7).

В пятом туре россиянки сыграют против соперниц из Чехии. Встреча состоится в понедельник. По итогам четырех туров Россия занимает третье место в группе из десяти команд.