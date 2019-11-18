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18 ноября 201916:54

Подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области

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Бывший глава управления ГИБДД свердловской Кушвы, а ныне замначальника местного ОВД подполковник Максим Иванцов насмерть сбил 62-летнюю женщину по пути на работу. Камера наблюдения зафиксировала момент наезда.

 

Авария произошла около 07:20 утра 18 ноября близ перекрестка улиц Майданова и Красноармейской. На кадрах видно, что 62-летняя сотрудница поликлиники переходила дорогу в неположенном месте, где, к тому же, нет ни единого фонаря. Сорокалетний Иванцов поздно заметил женщину и не успел остановить свой Kia Stinger.

Удар был такой силы, что пенсионерку отбросило на несколько метров, от полученных травм Людмила Боярских скончалась на месте.

Страж порядка, как показало медосвидетельствование, был трезв.

"Проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение", — сообщил начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

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