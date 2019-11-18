Подростка, доведенного диетой до смерти, гнобила не только мачеха

В "Прямом эфире" обсуждают резонансную историю – трагедию, которая произошла в Подмосковье с 14-летним подростком. Юноша, который жил с отцом и мачехой, рассказывал друзьям и бабушке (со стороны умершей родной матери) о том, что в семье над ним издевались и морили голодом.

Написав на руке: "Я – урод", школьник покончил с собой. По подозрению в доведении несовершеннолетнего до самоубийства была задержана и арестована до 12 декабря мачеха подростка Ирина Воропаева.

Ее родные в шоке от произошедшего. Мать Воропаевой рассказывает, что мальчик ни в чем не нуждался, называл Ирину "мамой", а сбросил 16 килограммов под наблюдением врача. Родные мачехи подростка утверждают, что она заботилась о здоровье ребенка, и сама сильно переживала из-за его смерти.



Также во время программы всплыла информация о том, что "уродом" и "демоном" мальчика называл его родной отец.

Друзья подростка, со своей стороны, рассказывают о переписке, в которой он называл себя "рабом родителей" и жаловался, что не может убежать из дома, потому что у мачехи такие связи, что его сразу найдут.

Кроме того, ведущий Андрей Малахов рассказал, что подростка, который предоставил эту переписку, заставляли ее стереть. Стало также известно, что классный руководитель детей Марина Исаева – жена главы поселения и подруга Ирины Воропаевой.

Адвокат Шота Горгадзе, который представляет интересы Нины Десятских – бабушки скончавшегося подростка со стороны родной матери, говорит, что у него "волосы встали дыбом", когда он читал доказательную базу, имеющуюся в распоряжении у следствия.

Он считает необходимым также привлечь к ответственности отца ребенка, а также 25-летнюю дочь Ирины Воропаевой.

Почему до сих пор хранит молчание родной отец подростка? Действительно ли он тоже морально издевался над сыном? Правда ли, что погибшего школьника, когда ему было 13, обвиняли в изнасиловании маленькой девочки? И что на самом деле произошло в тот роковой день, когда подростка не стало?

Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".