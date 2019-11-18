Перед нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном состоялся по инициативе французской стороны.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Кремля, отметив, что основное внимание собеседники уделили обсуждению ситуации в Донбассе – учитывая планируемый 9 декабря в Париже саммит в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина).

И Путин и Макрон пришли к выводу, что проведение встречи руководителей четырех стран должно реально помочь быстрейшей и полной реализации Минских договоренностей.

Отмечается, что и Москва, и Париж считают, что для этого Киев обязан выполнить ряд своих политических обязательств, в частности, должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса.

Владимир Путин сообщил Эммануэлю Макрону, что Россия вернула Украине три корабля, которые были задействованы в провокации 25 ноября 2018 года и были задержаны вместе с экипажами в рамках уголовного дела о нарушении государственной границы РФ.