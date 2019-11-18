Red Bull превзошел свой же рекорд в "Формуле-1" по скорости пит-стопа

Австрийская команда "Формулы-1" Red Bull стала обладателем нового рекорда турнира по скорости проведения пит-стопа. На минувшем Гран-при Бразилии в Сан-Пауло механики команды поменяли шины Максу Ферстаппену за 1,82 секунды.

Прежнее достижение по скорости обслуживания болида "Формулы-1" принадлежит также персоналу Red Bull. Оно было установлено также в нынешнем сезоне, когда на июльском Гран-при Германии сменила шины за 1,88 секунды.

Примечательно, что в итоге именно Ферстаппен и стал победителем обоих этапов "Формулы-1", где и были установлены эти рекорды.