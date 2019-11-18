Курортный сбор введут еще на четырех территориях Краснодарского края

В 2020 году курортный сбор будет введен еще на четырех территориях Краснодарского края. Об этом сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на губернатора региона.

Напомним, подобный взнос взымается с туристов с середины 2019 года. На данный момент он введен в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, а также в Джубгинском, Шепсинском, Новомихайловском и Небугском сельских поселениях. Сумма составляет десять рублей с человека в день. За счет такой меры в краевой бюджет уже поступило более 320 миллионов рублей. Как отметил губернатор, эти показатели превзошли ожидаемые почти в два раза.

"В следующем году мы будем расширять географию курортных сборов. В существующий список будут добавлены еще четыре территории — Туапсинское, Ейское, Тенгинское и Должанское поселения. Благодаря этому муниципалитеты получат возможность для развития. Заявка на участие уже подана", - уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Туапсинском район и Горячем Ключе за счет средств курортного сбора провели благоустройство парковых зон и детских игровых площадок, установили уличные тренажеры. В Сочи почти завершена установка фото-конструкций, лавочек и беседок на набережных. А на обновление курортного облика Геленджика направили 12 миллионов рублей.

В следующем году в бюджет края планируется привлечь порядка 200 миллионов рублей. Все собранные деньги пойдут на благоустройство курортов.