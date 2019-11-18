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Аварии и ДТП 29 минут назад

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18 ноября 201918:24

Пьяный водитель так и не заметил, что остановился после ДТП. Видео

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В Магадане нетрезвый водитель въехал на соседский участок, врезался в теплицу, остановился, но так и не осознал, что его путешествие окончилось.

 

Изумленные очевидцы обнаружили в помятой машине мужчину, крутящего руль и подпевающего включенной магнитоле. На окружающих он не обращал никакого внимания.

В ГИБДД подтвердили факт ДТП изданию "Колыма-Информ" и сообщили, что аварию совершил 51-летний местный житель. В результате инцидента никто не пострадал.

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