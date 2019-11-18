Пьяный водитель так и не заметил, что остановился после ДТП. Видео

В Магадане нетрезвый водитель въехал на соседский участок, врезался в теплицу, остановился, но так и не осознал, что его путешествие окончилось.

Изумленные очевидцы обнаружили в помятой машине мужчину, крутящего руль и подпевающего включенной магнитоле. На окружающих он не обращал никакого внимания.

В ГИБДД подтвердили факт ДТП изданию "Колыма-Информ" и сообщили, что аварию совершил 51-летний местный житель. В результате инцидента никто не пострадал.