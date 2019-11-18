Федор Емельяненко: У Конора Макгрегора нет ничего святого

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко прокомментировал экстравагантное поведение и высказывания ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. Бывший чемпион в двух весовых категориях ранее оскорблял дагестанский народ.

"На сегодняшний день у него нет ничего святого, поэтому и говорит такие вещи в адрес страны и семьи, – приводит слова Емельяненко-старшего Спорт24.Ru. – Недавно увидел, как он сказал неприятные вещи в адрес дагестанского народа. Я бы хотел, чтобы у нас остались положительные ценности. Чтобы сохранить свою честь".

Напомним, что 29 декабря Последний Император встретится с американским бойцом Куинтоном Джексоном. Поединок состоится в Японии и станет одним из трех заключительных в своей карьере, которые проведет Емельяненко. После этого ему также предстоят бои в Европе и Москве.