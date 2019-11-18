"Газпром" готов продлить для Украины контракт при отказе от претензий к РФ

"Газпром" направил "Нафтогазу Украины" официальное предложение о продлении контракта на транзит газа ещё на год.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировали в пресс-службе российского холдинга.

Необходимыми условиями в "Газпроме" назвали отказ от всех взаимных претензий и прекращение всех судебных разбирательств. А также — отмену решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции".

Кроме того, "Нафтогаз" должен отозвать ходатайства об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома". В российском холдинге также ожидают позиции украинской стороны о готовности напрямую закупать газ с 2020 года.

31 декабря 2019 года истекают действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину. К тому времени Москва собирается запустить два газопровода в обход Украины — "Турецкий поток" и "Северный поток". При этом Киев имеет обязательства по внедрению европейского энергетического законодательства до конца 2019 года.