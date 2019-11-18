Историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента

Во время следственного эксперимента в пятницу, 15 ноября, историк Олег Соколов пытался покончить с собой. Воспользовавшись моментом, бывший доцент СПбГУ схватил кортик, но его вовремя остановили.

Как сообщает издание "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в тот момент, когда Олег Соколов показывал детали жестокой расправы над сожительницей Анастасией Ещенко. Для чистоты эксперимента с историка сняли наручники, а он, воспользовавшись моментом, схватил со стола кортик. Сотрудники правоохранительных органов моментально среагировали и остановили Соколова, кроме того, на нем были бронежилет и шлем.

Роковым днем в жизни историка и аспирантки стало 7 ноября. После крупной ссоры Олег Соколов застрелил 24-летнюю возлюбленную. 9 ноября историк пытался избавиться от тела, расчленив его и выбросив в Мойку.

Анастасию Ещенко похоронили 16 ноября. Маму убитой увезли с похорон на машине скорой помощи.