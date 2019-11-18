Орудие провокации вернули: нарушившие границу России корабли отправлены Украине на хранение

Три корабля, которые Россия возвратила Украине, направляются в Одессу. Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" были вместе с экипажами задержаны в российских водах в ноябре 2018 года после намеренного нарушения границы. Тогда предвыборная провокация экс-президента Порошенко не удалась. Какие уроки из этой истории лучше извлечь новой украинской власти?

Украинский буксир "Яны Капу" спустя почти год, наконец-то, отрывается от Генерального мола, чтобы покинуть Керченский порт. По иронии судьбы буксир идет... на буксире. Его тянет российский корабль. На борту — только швартовая команда. Следом за "Яны Капу" также на буксире направляются в сторону дома украинские катера "Бердянск" и "Никополь".

"Необходимо принять не только сами корабли, но и те предметы и вещи, которые на них находятся. В том числе вещи моряков, вооружение и так далее", — поясняет особенности юридической процедуры адвокат Николай Полозов.

В российском МИДе это называют передачей кораблей на ответственное хранение украинской стороне. Это стало возможным в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия, и двух катеров и буксира на территории Российской Федерации не требуется.

Навстречу освобождаемым буксирам из Одессы уже выдвинулись поисково-спасательное судно "Сапфир" и буксир "Титан". Интересно наблюдать за работой в Одессе украинских журналистов. Корреспондент украинского канала News-One, стоя над Практической гаванью, сообщает, что тут "абсолютно все" украинские военные корабли.

"Это территория, где дислоцируются абсолютно все корабли украинских ВМС", — произносит он на-украинском.

Это конечно, оговорка корреспондента, который не успел изучить тему. Но оговорка очень близка к истине. Основу Военно-морских сил Незалежной составляют в основном суда еще советской постройки. И, в основном, катера. По одному фрегату, корвету и десантному кораблю. Пожалуй, весь флот Украины и, правда, мог бы уместиться в одной гавани. Так что возвращение в строй катеров "Бердянск" и "Никополь" нового проекта "Гюрза-М" — это еще какой успех!

Начиналась эта история для них позорно. В ночь на 25 ноября прошлого года "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" попытались прорваться в Керченский пролив. Российские пограничники проинформировали украинцев об особом порядке прохождения в заливе. Те ответили, что не собираются пересекать границу, но потом устремились к Керченскому мосту.

И в 7 часов 10 минут границу все-таки пересекли, явно нарушив Конвенцию ООН по морскому праву и закон "О внутренних морских водах". Командиры российских пограничных сторожевых катеров "Дон" и "Изумруд" потребовали покинуть территориальные воды. В ответ экипажи кораблей ВМС Украины расчехлили орудия и развернули их в сторону российских пограничников. Именно тогда "Дон" и выполнил навал на "Яны Капу".

Съемочная группа телеканала "Россия " в этот же день смогла увидеть задержанные суда.

Задержанные украинские суда стояли недвижимо на приколе у причала пограничных кораблей, у Генмола. Это два катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу". Судя по его внешнему виду, буксир больше всех и пострадал. На корпусе видны повреждения — следы от навала российского пограничного сторожевого корабля "Дон": смят причальный брус в районе номера и погнут борт.

А ведь за пару месяцев до этого инцидента несколько украинских военных кораблей прошли через пролив на законных основаниях: запросили лоцмана, получили разрешение, и прошли. То есть, правила прохождения через Керченский пролив командованию украинских ВМС хорошо известны.

То, что случилось, провокация, которая нужна была бывшему теперь президенту Порошенко, чтобы объявить военное положение в стране и отменить президентские выборы, которые он заведомо и с треском проигрывал. Тогда Порошенко послал своих моряков на верную гибель при попытке прорыва. Но пограничники России спутали ему все карты. 7 сентября 2019 года моряков обменяли, они все вернулись домой.

Теперь домой возвращаются и их корабли. Вскоре они прибудут в порт Одессы.