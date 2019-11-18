Газ и вода: спецназ расчищает улицу возле парламента Грузии

Сегодня, 18 ноября, в Тбилиси спецназу пришлось силой освобождать подступы к зданию парламента Грузии. Здание в осаду взяли тысячи протестующих, которые не пускали депутатов в зал заседаний. Расходиться люди не собирались даже после того, как к месту подогнали водометы. Удалось ли подавить акцию протеста, и что стало ее причиной?

Решение о выводе спецназа правительство приняло после того, как участники акции протеста заблокировали все входы в парламент, не пустив туда депутатов. Сотрудники правоохранительных органов некоторое время стояли у бокового входа здания, но они двинулись и стали вытеснять митингующих в сторону проспекта Руставели, где должна начаться акция протеста оппозиции.

Уже на проспекте оппозиция попыталась перекрыть проезжую часть улицы. В ответ спецназ применил технику с водометами.

"Сегодня вы видите еще один прекрасный пример того, что наше правительство на одной стороне, а наше общество — на другой", — поделился представитель оппозиции.

Причиной акций протестов стало нарушение обещания, данное правительством несколько месяцев назад о проведении парламентских выборов по пропорциональным спискам. Но накануне депутаты проголосовали против

внесения соответствующих изменений в конституцию, что и вызвало протест оппозиции. Лидеры движения заявили, что опять соберут своих сторонников и продолжат протест до тех пор, пока их требования не будут выполнены.