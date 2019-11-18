Ми-38, Су-34, Як-130: в ОАЭ впечатлены российской авиатехникой

В Объединённых Арабских Эмиратах показали новейшие образцы российской аэрокосмической техники. Самолёты, беспилотники, ракеты — всего на Dubai Airshow привезли больше 20 образцов. Среди них вертолёт Ми-38, которые впервые представили за рубежом. Уже заключены первые контракты — на поставку истребителей Су-34.

Рев двигателей Як-130 сотрясает воздух. Впечатляющая программа еще раз доказывает публике — потенциал этой машины только предстоит раскрыть.

Вслед за учебно-боевым в небо поднимается мировая премьера отечественного производства. Ми-38 уже успел завоевать внимание даже наследного принца эмирата Абу-Даби. Шейх Мухаммед Бен Заед Аль Нахайян накануне осмотрел вертолет и заинтересовался его ценой.

Но если это пока только в планах на будущее, то вот в разработке новых российских ВРТ-300 и 500 арабские коллеги готовы принимать участие уже в ближайшем будущем.

"Подписано соглашение об основных принципах инвестирования в проект. Сделка будет финансироваться на паритетных началах. Соответственно общий объем сделки — не менее четырехсот миллионов евро", — сообщил Андрей Богинский, генеральный директор холдинга "Вертолеты России".

Результаты работы российской делегации на Dubai Airshow можно отслеживать даже в местных газетах. Но уверенно чувствовать себя на выставке позволяет не только авиационная техника, представленная под открытым небом, но и стенды внутри павильона. Здесь и самолеты гражданского назначения, военные истребители и напротив — средства борьбы с воздушными целями.

Последние как никогда остро необходимы Ближнему Востоку. В том числе для защиты от нападения беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

"Больше всего наших потенциальных клиентов интересуют комплексы малой дальности. И вот это семейство "Тор", оно идеально подходит для борьбы с ракетами крылатыми, с беспилотными летательными аппаратами", — говорит Александр Ведров, заместитель генерального директора концерна "Алмаз-Антей" по производственно-технологической политике.

Грозные даже своим названием системы "Тор" и "Викинг" под защитой с воздуха вдвойне эффективнее.

"Та инфраструктура, которая уже создана в ближневосточном регионе — она прекрасно подходит под эксплуатацию МиГ-35. Потому что для страны с достаточно небольшими границами — это как раз тот самолет, который им и необходим", — объяснил Илья Тарасенко, генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ".

Авиасалон стал не единственной площадкой работы российской делегации. Глава Минпромторга сегодня вместе с генеральным директором оргкомитета "ЭКСПО 2020" Рим Аль Хашеми заложил капсулу в честь начала строительства российского павильона.

Он станет одной из самых крупных и ярких экспозиций выставки. На более чем 4,5 тысячах квадратных метров представят достижения наших разработчиков в цифровых технологиях.

"Каждый посетитель будет иметь возможность соприкоснуться с российской культурой, инновациями. И конечно же наш павильон станет местом проведения деловых переговоров, установления новых контактов, обсуждения перспективных проектов", — сообщил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России.

По мнению организаторов "ЭКСПО 2020" в Дубае должен стать самой масштабной и посещаемой в истории выставкой.