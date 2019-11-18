Высокие технологии: хирурги развивают навыки с помощью виртуальной реальности

1100 успешных операций по пересадке роговицы провели за год офтальмологи Боткинской больницы. Эта сложнейшая хирургическая манипуляция требует ювелирной четкости движений. Приобрести необходимые навыки хирургам помогают роботы, виртуальная и дополненная реальности. Как проходят тренировки врачей в одном из лучших симуляционных центров мира?

Человек попал в ДТП, у него перелом. Его перевели из Подмосковья в Боткинскую, к лучшим диагностам страны. Здесь лечат всех и привозят отовсюду — стеклянные двери не закрываются никогда.

Она плохо помнит эти коридоры и никогда не посмотрит это видео: новый мотоцикл, свежие права, трасса, неудачный маневр и страшные кадры того, как грузовик словно переехал мотоциклиста. Алесю достали из-под колес, она была в сознании.

Мы не стали показывать, что находится у пострадавшей под бинтами: пересаженная кожа буквально собрана по фрагментам. Сломанная кость уже срослась — травматолог или волшебник-ортопед Олег Подкосов уже провел эту уникальную операцию по международным протоколам с российской спецификой.

Теперь руководитель центра эндопротезирования доктор Мурылев подправит колено и оно будет как новое. Новые технологии в Боткинской поставлены на поток. Точность — до микрона.

Корреспонденту Ольге Мещеряковой удалось подержать в руках самые настоящие лапароскопические инструменты: иглодержатель, диссектор (инструмент, при помощи которого раздвигают ткани). Задача — провести лапароскопическую или малотравматичную операцию, которую с успехом выполняют в Боткинской больнице. В этом случае нужно захватить иглодержателем иглу и прошить мягкие ткани — с первого раза неопытному человеку хирургом стать не получится.

В ходе эксперимента ни один пациент не пострадал, ведь это симуляционный центр — здесь повышают квалификацию, кто-то осваивает лапароскопию, кто-то возьмет в руки пульт управления. Кадры как из фантастического кино: роботическая хирургия — медицинское настоящее. Здесь прошли обучение 37 тысяч врачей, фельдшеров и медсестер. 220 программ, 40 специальностей и 4 сотни высокотехнологичных аппаратов.

"Это введено впервые вообще в Российской Федерации, такого нет и это очень важный момент. Чтобы прийти и работать в системе городского государственного здравоохранения, необходимо пройти оценочные процедуры прямо здесь, в Боткинской болнице", — рассказал руководитель Медицинского симуляционного центра ГКБ имени С. П. Боткина Юрий Логвинов.

Алеся уже идет на поправку. Она будет ходить. Высокие технологии — обыкновенное чудо.