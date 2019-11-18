Денис Пушилин: у меня украинский флаг, как и у всех жителей Донбасса, ассоциируется с кровью

Все, что делает сейчас Киев, говорит о том, что он не готов к цивилизованным шагам и не хочет выполнять взятые на себя обязательства. А слова о пересмотре Минских соглашений или о выходе из них звучат довольно провокационно в преддверии "нормандского формата". Такое заявление сделал в прямом эфире программы "60 минут" глава ДНР Денис Пушилин.

По словам главы ДНР, он очень осторожно давал бы прогнозы в отношении нормандской встречи: "Мы видим, что Россия настроена на мир. Германия и Франция, судя по их заявлениям, также настроены на мирное разрешение конфликта. Но, увы, есть Киев. И от провластных политиков мы слышим совершенно противоположное".

Пушилин считает, что особый статус Донбасса подразумевает непосредственно договорные отношения между ДНР и Киевом: "Если мы остаемся в составе Украины, как того требуют Минские соглашения, мы, безусловно, будем настаивать на русском языке, трансграничном сотрудничестве с Россией, а также на присутствии нашей народной милиции".



Отвечая на провокационный вопрос ведущего Евгения Попова, представляет ли глава ДНР украинский флаг над Донецкой администрацией, Денис Пушилин ответил: "Пока у меня, как и у жителей Донбасса, все ассоциации с украинским флагом связаны с кровью и с теми бедами, которые принесли солдаты, обстреливая нашу территорию".

Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, но Киев исключает прямые контакты, — отметил Песков. — Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть, тогда появится больше вопросов".

Участники нормандской четверки, в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия, встретятся 9 декабря в Париже.