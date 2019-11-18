В Оклахоме на стоянке супермаркета во время стрельбы погибли три человека

На автостоянке у супермаркета Walmart в городе Дункан (штат Оклахома) в результате стрельбы погибли три человека, в том числе подозреваемый в преступлении.

В настоящее время на месте случившегося работают правоохранительные органы, сообщает издание The Duncan Banner. Полиция рекомендует соблюдать осторожность при поездках в районе инцидента.

В результате стрельбы погибли мужчина и женщина, находившиеся в салоне автомобиля, а также стрелок. Местные власти приняли решение приостановить занятия в школах, которые располагаются поблизости. В настоящее время работа учебных учреждений восстановлена.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии во время стрельбы на семейной вечеринке погибли четыре человека. Неизвестные напали на частный дом и открыли огонь по людям.