ЦСКА просматривает датского чеченца

На просмотр в ЦСКА прибыл 17-летний датский футболист Асхаб Мукудаев. Юный футболист выходил на поле в товарищеском матче с ростовским СКА, который московские армейцы выиграли 5:1.

Пока говорить о перспективах Мукудаева в ЦСКА преждевременно. Но не исключено, что армейцы продолжат следить за воспитанника клуба "Мидтьюланд". В настоящее время Мукудаев выступает за клуб второго дивизиона "Хельсингер", сообщает Чемпионат.com.

Асхаб родился и вырос в Дании, но является чеченцем по национальности. У футболиста два паспорта – российский и датский, поэтому он не будет считаться легионером.