КХЛ. Хоккеисты "Динамо" выиграли в Нижнекамске

В Нижнекамске состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Нефтехимик" принимал московское "Динамо" и проиграл 4:6.

Динамовцы довольно легко обозначили свое преимущество. В первом периоде отличились Игорь Полыгалов и Дмитрий Яшкин. Но незадолго до первого перерыва Ильдар Шамсутдинов один гол отыграл.

Во втором периоде гости забросили три безответных шайбы. Голы на счету Дмитрия Яшкина, Андрея Алексеева и Игоря Полыгалова. В начале третьего периода счет вырос до 1:6 после гола Юусо Хиетанена. Но хозяева площадки вдруг включились в игру. Якоб Берглунд, Райан Мерфи Максим Грошев сумели сократить отставание.

"Динамо" победило 6:4 и, набрав 37 очков, вышло на трете место в Западной конференции. "Нетфехимик" с 33 очками идет шестым в Восточной конференции.