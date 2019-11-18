Huawei выигрывает санкционную схватку с США

Крупнейший производитель оборудования для сетей сотовой телефонии не только выдержал закрытие ключевого для себя внешнего рынка, но и демонстрирует технологический рост на перспективу.

Тот факт, что китайская компания не просто осталась на плаву, но и сохранила положительный прогноз своего развития лучше всего подтверждается желанием американских поставщиков продолжать с ней сотрудничать.

Желание это настолько велико, что президент США Дональд Трамп согласился ещё на три месяца (вместо прогнозируемых пары недель) продлить режим, позволяющий американским компаниям поставлять телекоммуникационной корпорации Huawei ряд компонентов. Единственное условие — поставки этих комплектующих не должны затрагивать национальную безопасность США.

Определение весьма расплывчатое, так как сама по себе любая торговая сделка, если это не продажа "крылатых ракет", не может напрямую угрожать безопасности США.

Подобное определение предельно политизировано, как, собственно, политизировано и решение о продлении генеральной лицензии для Huawei. Из документов, опубликованных министерством торговли США следует, что продление лицензий на три месяца — это некий "шаг доброй воли", направленный на стимулирование торгово-экономических переговоров США и Китая.

Может показаться, что президент-бизнесмен хочет пожертвовать пешку ради победы в партии. Однако, не исключено, что Китай уже выигрывает и жертва, скорее вынужденный шаг, чем добровольная уступка.

На днях Huawei наконец вывела на рынок свою долгожданную новинку в виде смартфона Mate X, имеющего гибкий складной экран. По данным компании первая партия устройств ценой около двух с половиной тысяч долларов (в пересчёте на американскую валюту) была распродана менее, чем за минуту.

Рекорд пятиминутных продаж Galaxy Fold — аналогичного устройства от южнокорейского производителя Samsung — был перекрыт в пять раз.

И хотя в обоих случаях это были внутренние продажи на китайском рынке, однако — это скорее доказывает силу местного бренда, способного производить и с успехом выводить на рынок современные модели смартфонов не имеющие в своём арсенале софтверной начинки от мирового гиганта Google и чипов от американских производителей.

Попытка США изолировать Huawei вполне может превратиться в самоизоляцию и потерю для американских компаний китайского, а возможно и более широкого рынка, способного обеспечить корпорации из Поднебесной финансовую и технологическую устойчивость в будущем.

Председатель совета директоров Huawei Лях Хуа заявил, что если американским поставщикам и покупателям нельзя будет вести бизнес с его компанией, то это "нанесет им больший ущерб", чем самой китайской корпорации.

То, что из уст руководителя Huawei воспринималось, как риторика в санкционной войне, превращается в реальность и вполне вероятно, что технологический сектор мировой экономики расценит последние решения Белого дома, как попытку выйти из затеянной им же самим схватки с наименьшими потерями.