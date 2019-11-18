Live

Новости Политика

Все видео этой рубрики
18 ноября 201923:36 Андрей Архипов

Huawei выигрывает санкционную схватку с США

EPA

Крупнейший производитель оборудования для сетей сотовой телефонии не только выдержал закрытие ключевого для себя внешнего рынка, но и демонстрирует технологический рост на перспективу.

Тот факт, что китайская компания не просто осталась на плаву, но и сохранила положительный прогноз своего развития лучше всего подтверждается желанием американских поставщиков продолжать с ней сотрудничать.

Желание это настолько велико, что президент США Дональд Трамп согласился ещё на три месяца (вместо прогнозируемых пары недель) продлить режим, позволяющий американским компаниям поставлять телекоммуникационной корпорации Huawei ряд компонентов. Единственное условие — поставки этих комплектующих не должны затрагивать национальную безопасность США.

Определение весьма расплывчатое, так как сама по себе любая торговая сделка, если это не продажа "крылатых ракет", не может напрямую угрожать безопасности США.

Подобное определение предельно политизировано, как, собственно, политизировано и решение о продлении генеральной лицензии для Huawei. Из документов, опубликованных министерством торговли США следует, что продление лицензий на три месяца — это некий "шаг доброй воли", направленный на стимулирование торгово-экономических переговоров США и Китая.

Может показаться, что президент-бизнесмен хочет пожертвовать пешку ради победы в партии. Однако, не исключено, что Китай уже выигрывает и жертва, скорее вынужденный шаг, чем добровольная уступка.

На днях Huawei наконец вывела на рынок свою долгожданную новинку в виде смартфона Mate X, имеющего гибкий складной экран. По данным компании первая партия устройств ценой около двух с половиной тысяч долларов (в пересчёте на американскую валюту) была распродана менее, чем за минуту.

Рекорд пятиминутных продаж Galaxy Fold — аналогичного устройства от южнокорейского производителя Samsung — был перекрыт в пять раз.

И хотя в обоих случаях это были внутренние продажи на китайском рынке, однако — это скорее доказывает силу местного бренда, способного производить и с успехом выводить на рынок современные модели смартфонов не имеющие в своём арсенале софтверной начинки от мирового гиганта Google и чипов от американских производителей.

Попытка США изолировать Huawei вполне может превратиться в самоизоляцию и потерю для американских компаний китайского, а возможно и более широкого рынка, способного обеспечить корпорации из Поднебесной финансовую и технологическую устойчивость в будущем.

Председатель совета директоров Huawei Лях Хуа заявил, что если американским поставщикам и покупателям нельзя будет вести бизнес с его компанией, то это "нанесет им больший ущерб", чем самой китайской корпорации.

То, что из уст руководителя Huawei воспринималось, как риторика в санкционной войне, превращается в реальность и вполне вероятно, что технологический сектор мировой экономики расценит последние решения Белого дома, как попытку выйти из затеянной им же самим схватки с наименьшими потерями.

Сейчас

21:30

В Москву из Багдада доставлены самолетом 32 российских ребенка

19:32

Историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента

18:19

Дед Мороз отмечает день рождения

17:16

Россия не будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная"

17:10

Перед нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

16:13

Спецназ разогнал демонстрантов, заблокировавших парламент Грузии

15:45

20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Орудие провокации вернули: нарушившие границу России корабли отправлены Украине на хранение

Орудие провокации вернули: нарушившие границу России корабли отправлены Украине на хранение

2 часа назад
Газ и вода: спецназ расчищает улицу возле парламента Грузии

Газ и вода: спецназ расчищает улицу возле парламента Грузии

3 часа назад
"Газпром" готов продлить для Украины контракт при отказе от претензий к РФ

"Газпром" готов продлить для Украины контракт при отказе от претензий к РФ

4 часа назад

Трансляции

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 19 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
15:20

Заявление для прессы Дмитрия Медведева и Сергея Румаса
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
В Москву из Багдада доставлены самолетом 32 российских ребенка

В Москву из Багдада доставлены самолетом 32 российских ребенка

2 часа назад
"Действия танков и артиллерии осложнены": рассекречены материалы о помощи РККА словацкому восстанию

"Действия танков и артиллерии осложнены": рассекречены материалы о помощи РККА словацкому восстанию

2 часа назад
Историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента

Историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента

4 часа назад
7 самых старых монет, сохранившихся до наших дней

7 самых старых монет, сохранившихся до наших дней

10 часов назад
Пошла в церковь и исчезла: в Москве вторые сутки ищут пропавшую журналистку

Пошла в церковь и исчезла: в Москве вторые сутки ищут пропавшую журналистку

7 часов назад
Перед нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Перед нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

6 часов назад
Сбежавшая невеста: Полина Глен бросила Джони Деппа и вернулась в Петербург

Сбежавшая невеста: Полина Глен бросила Джони Деппа и вернулась в Петербург

8 часов назад
Кино, голуби и "итальянские разводы" Владимира Симонова

Кино, голуби и "итальянские разводы" Владимира Симонова

8 часов назад
Барселона временно закрыла отмывочное дело Дмитрия Фирташа

Барселона временно закрыла отмывочное дело Дмитрия Фирташа

4 часа назад
Подсудимому по делу о взрыве в метро Петербурга стало плохо в суде

Подсудимому по делу о взрыве в метро Петербурга стало плохо в суде

5 часов назад
"Проплаченный бунт". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Проплаченный бунт". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

3 часа назад
Мировая премьера сочинения Антона Рубинштейна прозвучит в Доме музыки

Мировая премьера сочинения Антона Рубинштейна прозвучит в Доме музыки

14 часов назад
"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

15.11.2019 20:58
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Дети могут остаться без помощи: россияне заступаются за уникального хирурга

Дети могут остаться без помощи: россияне заступаются за уникального хирурга

1 час назад
Денис Пушилин: у меня украинский флаг, как и у всех жителей Донбасса, ассоциируется с кровью

Денис Пушилин: у меня украинский флаг, как и у всех жителей Донбасса, ассоциируется с кровью

2 часа назад
У "флагмана будущего" Samsung экраном обернуты все четыре стороны

У "флагмана будущего" Samsung экраном обернуты все четыре стороны

4 часа назад
Рублев принес сборной России первую победу в матче Кубка Дэвиса против Хорватии

Рублев принес сборной России первую победу в матче Кубка Дэвиса против Хорватии

4 часа назад
"Батюшка все решит": священник выгонял приставов ладаном и благовониями

"Батюшка все решит": священник выгонял приставов ладаном и благовониями

4 часа назад
Федор Емельяненко: У Конора Макгрегора нет ничего святого

Федор Емельяненко: У Конора Макгрегора нет ничего святого

4 часа назад
Президент "Ростова": работу клуба парализуют прошлые долги

Президент "Ростова": работу клуба парализуют прошлые долги

5 часов назад
"Положительная и чистоплотная" женщина превратила квартиру в помойку и сбежала

"Положительная и чистоплотная" женщина превратила квартиру в помойку и сбежала

6 часов назад
Подростка, доведенного диетой до смерти, гнобила не только мачеха

Подростка, доведенного диетой до смерти, гнобила не только мачеха

6 часов назад
Поздно сообщили: Россия не будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная"

Поздно сообщили: Россия не будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная"

6 часов назад
Биохимики обратили вспять признаки умственной отсталости при синдроме Дауна

Биохимики обратили вспять признаки умственной отсталости при синдроме Дауна

6 часов назад
Откуда столько птиц? Древние египтяне мумифицировали миллионы ибисов

Откуда столько птиц? Древние египтяне мумифицировали миллионы ибисов

7 часов назад
Статуя Мадонны в московском метро пострадала от рук вандала

Статуя Мадонны в московском метро пострадала от рук вандала

7 часов назад
20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити"

20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити"

7 часов назад
Зарезавший пешехода водитель заявил, что не справился с эмоциями

Зарезавший пешехода водитель заявил, что не справился с эмоциями

7 часов назад
Умер российский писатель Игорь Сахновский

Умер российский писатель Игорь Сахновский

8 часов назад
Правительство: предложение сократить часы продажи алкоголя избыточно

Правительство: предложение сократить часы продажи алкоголя избыточно

8 часов назад
Танки Т-90С первого этапа переданы Ираку

Танки Т-90С первого этапа переданы Ираку

8 часов назад
"Все в меня": уступившая руль ребенку челнинка объяснила свой поступок

"Все в меня": уступившая руль ребенку челнинка объяснила свой поступок

8 часов назад
В Якутии на добровольцах протестируют энергосберегающий купол

В Якутии на добровольцах протестируют энергосберегающий купол

9 часов назад
9 удаленных сцен из мультфильмов, которые изменили бы смысл

9 удаленных сцен из мультфильмов, которые изменили бы смысл

9 часов назад
Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

9 часов назад
Новые ультразвуковые голограммы можно услышать и потрогать

Новые ультразвуковые голограммы можно услышать и потрогать

10 часов назад
Выпуск обновленной "старой Нивы" начался, продажи - уже скоро

Выпуск обновленной "старой Нивы" начался, продажи - уже скоро

10 часов назад
Китайские хакеры взломали Chrome, Edge и Safari

Китайские хакеры взломали Chrome, Edge и Safari

10 часов назад
Владелец толстого кота станет акционером "Аэрофлота"

Владелец толстого кота станет акционером "Аэрофлота"

12 часов назад
В России назвали самые доступные и самые дорогие пикапы

В России назвали самые доступные и самые дорогие пикапы

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку