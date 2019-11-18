МВД Грузии: в ходе разгона акции протеста в Тбилиси задержаны 37 человек

Вечером в понедельник, 18 ноября, министерство внутренних дел Грузии обновило данные о количестве людей, задержанных при разгоне акции протеста оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси. 37 человек были задержаны за нарушения по статьям 166 ("Хулиганство") и 173 ("Неповиновение полиции").

Ранее сообщалось о задержании 17 человек, напоминает агентство "Интерфакс".

Как уточняется, в ходе митинга и во время его разгона на проспекте Руставели пострадали четыре участника акции и два полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов с помощью водометов разогнали участников акции протеста, блокировавших входы в здание парламента Грузии. Также полиции удалось оттеснить участников протестов с проезжей части на проспекте Руставели.

Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент не смог принять законопроект о внесении поправок в конституцию, подразумевающих переход от смешанной системы выборов в парламент к пропорциональной.