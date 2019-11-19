Помпео: США восстановят санкции в отношении иранского завода по обогащению урана

Вашингтон восстановит свои односторонние санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо, заявил госсекретарь США Майк Помпео на брифинге для журналистов.

"Президент Ирана анонсировал, что республика вновь нарастит производство урана на заводе Фордо, — заявил он. — В связи с этим США отменят исключение из санкционного списка этого объекта. Решение вступит в силу 15 декабря 2019 года. Правильный уровень обогащения урана для этой страны — ноль".

Президент Ирана Хасан Роухани заявил об очередном этапе сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий 6 ноября. Он отметил, что эти действия исламской республики носят необратимый характер, передает телеканал "Россия 24".