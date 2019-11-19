Восхождение руферов на башню "Империя" завершилось мордобоем

Кулачные бои за облаками. Около 20 руферов попытались проникнуть на крышу башни "Империя" в "Москва-Сити" и подрались с охраной. При этом они применили газовый баллончик. Одному из сотрудников безопасности потребовалась медицинская помощь. Нескольких нарушителей задержала полиция.

Руферы в буквальном смысле слова покоряют "Империю" — одну из башен делового комплекса "Москва-Сити". Все ради эффектных фото на 60 этаже.

Но в объективе неожиданно появились охранники. Завязалась драка. Два десятка экстремалов от 19 до 26 лет боролись за высоту с сотрудниками ЧОПа, как говорится, по всем фронтам. "Пацаны" оказывали моральное сопротивление. Не скупились на высказывания и охранники.

Сложно сдержаться, когда воскресный вечер, прямо сказать, испорчен. Что сподвигло молодых людей после посиделок в кальянной на 58 этаже покорить оставшиеся два — вопрос. В Сети делятся – мол, просто хотели проверить, открыта ли крыша, подергать двери на удачу. А поведение заставших врасплох охранников называют негуманным.

Вместе с гневным постом опубликовали и видео инцидента. Судя по кадрам, пострадавшие есть с обеих сторон. После лестничных препирательств адреналин вперемешку с гормонами обратил руферов в бегство.

Преследовавший их охранник ощутил на себе всю силу самообороны. Мужчина госпитализирован с ожогом глаз. А крышелазов (так любителей высоты называют на отечественный манер) спустили с небес на землю сотрудники правоохранительных органов.

"На пульт поступило сообщение о конфликте между гражданами на Пресненской набережной. В ходе проверки этой информации сотрудниками территориального подразделения МВД для дальнейшего разбирательства были доставлены несколько участников инцидента", — комментирует ситуацию дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве Алексей Шапкин.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство". Экстремалов пока отпустили под обязательство о повторной явке.