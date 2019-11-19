Киев отверг новые предложения "Газпрома"

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что новые предложения "Газпрома" о продлении действующего контракта или о заключении нового "неприемлемы".

Речь идет о контрактах на транзит газа через территорию Украины, напоминает ТАСС. Предложение показалось Киеву неприемлемым, так как "нужно отказаться от арбитражей и подписать договор всего на год", отметил Оржель.

Ранее сообщалось, что "Газпром" направил "Нафтогазу Украины" официальное предложение о продлении контракта на транзит газа на один год. При этом в холдинге подчеркнули, что стороны должны прекратить все судебные разбирательства и отказаться от всех взаимных претензий.