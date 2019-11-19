Сборная Италии разгромила команду Армении

В Палермо завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе J, где сборная Италии принимала команду Армении. Итальянцы одержали победу с сокрушительным счетом 9:1.



Судьба встречи была решена еще в первом тайме, когда в воротах гостей побывало четыре мяча. Дубль на счету Чиро Иммобиле, по разу отличились Николо Дзаньоло и Николо Барелла. После перерыва разгром армянской сборной продолжился. Николо Дзаньоло, Алессио Романьоли, Жоржиньо, Риккардо Орсолини и Федерико Кьеза записали на свой счет по мячу. Гости ответили голом Эдгара Бабаяна. В итоге победа сборной Италии 9:1. Итальянцы выиграли все 10 матчей в своей группе и досрочно завоевали первое место вместе с путевкой на чемпионат Европы.

Сборная Греции нанесла поражение команде Финляндии с результатом 2:1. На гол Теему Пукки греки ответили точными ударами Петроса Манталоса и Константиноса Галанопулоса. Однако финны заняли второе место с 18 очками и впервые в истории пробились в финальный турнир чемпионата Европы. Греки с 14 очками финишировали третьими. Сборная Боснии и Герцеговины в гостях крупно обыграла команду Лихтенштейна 3:0. Один мяч забил Элдар Чивич, дубль на счету Армина Ходжича. Но команда Боснии заняла четвертое место и осталась за бортом финальной стадии.