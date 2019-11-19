Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
19 ноября 201900:48

Сборная Италии разгромила команду Армении

EPA

В Палермо завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе J, где сборная Италии принимала команду Армении. Итальянцы одержали победу с сокрушительным счетом 9:1.


Судьба встречи была решена еще в первом тайме, когда в воротах гостей побывало четыре мяча. Дубль на счету Чиро Иммобиле, по разу отличились Николо Дзаньоло и Николо Барелла. После перерыва разгром армянской сборной продолжился. Николо Дзаньоло, Алессио Романьоли, Жоржиньо, Риккардо Орсолини и Федерико Кьеза записали на свой счет по мячу. Гости ответили голом Эдгара Бабаяна. В итоге победа сборной Италии 9:1. Итальянцы выиграли все 10 матчей в своей группе и досрочно завоевали первое место вместе с путевкой на чемпионат Европы.

Сборная Греции нанесла поражение команде Финляндии с результатом 2:1. На гол Теему Пукки греки ответили точными ударами Петроса Манталоса и Константиноса Галанопулоса. Однако финны заняли второе место с 18 очками и впервые в истории пробились в финальный турнир чемпионата Европы. Греки с 14 очками финишировали третьими. Сборная Боснии и Герцеговины в гостях крупно обыграла команду Лихтенштейна 3:0. Один мяч забил Элдар Чивич, дубль на счету Армина Ходжича. Но команда Боснии заняла четвертое место и осталась за бортом финальной стадии.

Сейчас

21:30

В Москву из Багдада доставлены самолетом 32 российских ребенка

19:32

Историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента

18:19

Дед Мороз отмечает день рождения

17:16

Россия не будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная"

17:10

Перед нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

16:13

Спецназ разогнал демонстрантов, заблокировавших парламент Грузии

15:45

20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Орудие провокации вернули: нарушившие границу России корабли отправлены Украине на хранение

Орудие провокации вернули: нарушившие границу России корабли отправлены Украине на хранение

4 часа назад
Помпео: США восстановят санкции в отношении иранского завода по обогащению урана

Помпео: США восстановят санкции в отношении иранского завода по обогащению урана

35 минут назад
Чавушоглу: Анкара может возобновить операцию в Сирии

Чавушоглу: Анкара может возобновить операцию в Сирии

1 час назад

Трансляции

Вечер с Владимиром Соловьевым
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
15:20

Заявление для прессы Дмитрия Медведева и Сергея Румаса
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
МВД Грузии: в ходе разгона акции протеста в Тбилиси задержаны 37 человек

МВД Грузии: в ходе разгона акции протеста в Тбилиси задержаны 37 человек

1 час назад
В Москву из Багдада доставлены самолетом 32 российских ребенка

В Москву из Багдада доставлены самолетом 32 российских ребенка

3 часа назад
Историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента

Историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента

5 часов назад
7 самых старых монет, сохранившихся до наших дней

7 самых старых монет, сохранившихся до наших дней

11 часов назад
"Газпром" готов продлить для Украины контракт при отказе от претензий к РФ

"Газпром" готов продлить для Украины контракт при отказе от претензий к РФ

5 часов назад
Пошла в церковь и исчезла: в Москве вторые сутки ищут пропавшую журналистку

Пошла в церковь и исчезла: в Москве вторые сутки ищут пропавшую журналистку

8 часов назад
Перед нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Перед нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

7 часов назад
"Действия танков и артиллерии осложнены": рассекречены материалы о помощи РККА словацкому восстанию

"Действия танков и артиллерии осложнены": рассекречены материалы о помощи РККА словацкому восстанию

3 часа назад
Сбежавшая невеста: Полина Глен бросила Джони Деппа и вернулась в Петербург

Сбежавшая невеста: Полина Глен бросила Джони Деппа и вернулась в Петербург

9 часов назад
Кино, голуби и "итальянские разводы" Владимира Симонова

Кино, голуби и "итальянские разводы" Владимира Симонова

10 часов назад
Барселона временно закрыла отмывочное дело Дмитрия Фирташа

Барселона временно закрыла отмывочное дело Дмитрия Фирташа

5 часов назад
Подсудимому по делу о взрыве в метро Петербурга стало плохо в суде

Подсудимому по делу о взрыве в метро Петербурга стало плохо в суде

7 часов назад
"Проплаченный бунт". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Проплаченный бунт". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

5 часов назад
Мировая премьера сочинения Антона Рубинштейна прозвучит в Доме музыки

Мировая премьера сочинения Антона Рубинштейна прозвучит в Доме музыки

16 часов назад
"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

15.11.2019 20:58
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Дети могут остаться без помощи: россияне заступаются за уникального хирурга

Дети могут остаться без помощи: россияне заступаются за уникального хирурга

2 часа назад
Денис Пушилин: у меня украинский флаг, как и у всех жителей Донбасса, ассоциируется с кровью

Денис Пушилин: у меня украинский флаг, как и у всех жителей Донбасса, ассоциируется с кровью

4 часа назад
У "флагмана будущего" Samsung экраном обернуты все четыре стороны

У "флагмана будущего" Samsung экраном обернуты все четыре стороны

5 часов назад
Рублев принес сборной России первую победу в матче Кубка Дэвиса против Хорватии

Рублев принес сборной России первую победу в матче Кубка Дэвиса против Хорватии

5 часов назад
"Батюшка все решит": священник выгонял приставов ладаном и благовониями

"Батюшка все решит": священник выгонял приставов ладаном и благовониями

5 часов назад
Федор Емельяненко: У Конора Макгрегора нет ничего святого

Федор Емельяненко: У Конора Макгрегора нет ничего святого

6 часов назад
Президент "Ростова": работу клуба парализуют прошлые долги

Президент "Ростова": работу клуба парализуют прошлые долги

6 часов назад
"Положительная и чистоплотная" женщина превратила квартиру в помойку и сбежала

"Положительная и чистоплотная" женщина превратила квартиру в помойку и сбежала

7 часов назад
Подростка, доведенного диетой до смерти, гнобила не только мачеха

Подростка, доведенного диетой до смерти, гнобила не только мачеха

7 часов назад
Поздно сообщили: Россия не будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная"

Поздно сообщили: Россия не будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная"

7 часов назад
Биохимики обратили вспять признаки умственной отсталости при синдроме Дауна

Биохимики обратили вспять признаки умственной отсталости при синдроме Дауна

8 часов назад
Откуда столько птиц? Древние египтяне мумифицировали миллионы ибисов

Откуда столько птиц? Древние египтяне мумифицировали миллионы ибисов

8 часов назад
Статуя Мадонны в московском метро пострадала от рук вандала

Статуя Мадонны в московском метро пострадала от рук вандала

8 часов назад
20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити"

20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити"

9 часов назад
Зарезавший пешехода водитель заявил, что не справился с эмоциями

Зарезавший пешехода водитель заявил, что не справился с эмоциями

9 часов назад
Умер российский писатель Игорь Сахновский

Умер российский писатель Игорь Сахновский

9 часов назад
Правительство: предложение сократить часы продажи алкоголя избыточно

Правительство: предложение сократить часы продажи алкоголя избыточно

9 часов назад
Танки Т-90С первого этапа переданы Ираку

Танки Т-90С первого этапа переданы Ираку

10 часов назад
"Все в меня": уступившая руль ребенку челнинка объяснила свой поступок

"Все в меня": уступившая руль ребенку челнинка объяснила свой поступок

10 часов назад
В Якутии на добровольцах протестируют энергосберегающий купол

В Якутии на добровольцах протестируют энергосберегающий купол

10 часов назад
9 удаленных сцен из мультфильмов, которые изменили бы смысл

9 удаленных сцен из мультфильмов, которые изменили бы смысл

10 часов назад
Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

11 часов назад
Новые ультразвуковые голограммы можно услышать и потрогать

Новые ультразвуковые голограммы можно услышать и потрогать

11 часов назад
Выпуск обновленной "старой Нивы" начался, продажи - уже скоро

Выпуск обновленной "старой Нивы" начался, продажи - уже скоро

11 часов назад
Китайские хакеры взломали Chrome, Edge и Safari

Китайские хакеры взломали Chrome, Edge и Safari

12 часов назад
Владелец толстого кота станет акционером "Аэрофлота"

Владелец толстого кота станет акционером "Аэрофлота"

13 часов назад
В России назвали самые доступные и самые дорогие пикапы

В России назвали самые доступные и самые дорогие пикапы

14 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку