В Волгограде саперы уничтожили 150-килограммовый снаряд времен войны

Военные Южного военного округа (ЮВО) уничтожили снаряд весом около 150 килограммов времен Великой Отечественной войны. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ЮВО.

Как уточняется, артиллерийский бетонобойный снаряд на строительной площадке в Краснооктябрьском районе Волгограда обнаружили рабочие во время проведения земельных работ. Саперы мотострелкового соединения ЮВО перевезли опасную находку на полигон Прудбой в Волгоградской области, где его уничтожили.

С начала года специалисты группы разминирования уничтожили свыше 2,5 тысячи боеприпасов различного калибра.