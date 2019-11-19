Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
19 ноября 201902:12

В Волгограде саперы уничтожили 150-килограммовый снаряд времен войны

фото ТАСС

Военные Южного военного округа (ЮВО) уничтожили снаряд весом около 150 килограммов времен Великой Отечественной войны. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ЮВО.

Как уточняется, артиллерийский бетонобойный снаряд на строительной площадке в Краснооктябрьском районе Волгограда обнаружили рабочие во время проведения земельных работ. Саперы мотострелкового соединения ЮВО перевезли опасную находку на полигон Прудбой в Волгоградской области, где его уничтожили.

С начала года специалисты группы разминирования уничтожили свыше 2,5 тысячи боеприпасов различного калибра.

Сейчас

01:01

Команды Швейцарии и Дании отобрались на Евро-2020

21:30

В Москву из Багдада доставлены самолетом 32 российских ребенка

19:32

Историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента

18:19

Дед Мороз отмечает день рождения

17:16

Россия не будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная"

17:10

Перед нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

16:13

Спецназ разогнал демонстрантов, заблокировавших парламент Грузии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Киев отверг новые предложения "Газпрома"

Киев отверг новые предложения "Газпрома"

1 час назад
Помпео: США восстановят санкции в отношении иранского завода по обогащению урана

Помпео: США восстановят санкции в отношении иранского завода по обогащению урана

2 часа назад
Чавушоглу: Анкара может возобновить операцию в Сирии

Чавушоглу: Анкара может возобновить операцию в Сирии

3 часа назад

Трансляции

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
15:20

Заявление для прессы Дмитрия Медведева и Сергея Румаса
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
МВД Грузии: в ходе разгона акции протеста в Тбилиси задержаны 37 человек

МВД Грузии: в ходе разгона акции протеста в Тбилиси задержаны 37 человек

2 часа назад
Команды Швейцарии и Дании отобрались на Евро-2020

Команды Швейцарии и Дании отобрались на Евро-2020

1 час назад
Орудие провокации вернули: нарушившие границу России корабли отправлены Украине на хранение

Орудие провокации вернули: нарушившие границу России корабли отправлены Украине на хранение

5 часов назад
Историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента

Историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента

6 часов назад
7 самых старых монет, сохранившихся до наших дней

7 самых старых монет, сохранившихся до наших дней

13 часов назад
Пошла в церковь и исчезла: в Москве вторые сутки ищут пропавшую журналистку

Пошла в церковь и исчезла: в Москве вторые сутки ищут пропавшую журналистку

9 часов назад
В Москву из Багдада доставлены самолетом 32 российских ребенка

В Москву из Багдада доставлены самолетом 32 российских ребенка

5 часов назад
Перед нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Перед нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

9 часов назад
"Действия танков и артиллерии осложнены": рассекречены материалы о помощи РККА словацкому восстанию

"Действия танков и артиллерии осложнены": рассекречены материалы о помощи РККА словацкому восстанию

5 часов назад
Сбежавшая невеста: Полина Глен бросила Джони Деппа и вернулась в Петербург

Сбежавшая невеста: Полина Глен бросила Джони Деппа и вернулась в Петербург

11 часов назад
Кино, голуби и "итальянские разводы" Владимира Симонова

Кино, голуби и "итальянские разводы" Владимира Симонова

11 часов назад
Барселона временно закрыла отмывочное дело Дмитрия Фирташа

Барселона временно закрыла отмывочное дело Дмитрия Фирташа

7 часов назад
Подсудимому по делу о взрыве в метро Петербурга стало плохо в суде

Подсудимому по делу о взрыве в метро Петербурга стало плохо в суде

8 часов назад
"Проплаченный бунт". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Проплаченный бунт". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

6 часов назад
Мировая премьера сочинения Антона Рубинштейна прозвучит в Доме музыки

Мировая премьера сочинения Антона Рубинштейна прозвучит в Доме музыки

17 часов назад
"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

15.11.2019 20:58
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Дети могут остаться без помощи: россияне заступаются за уникального хирурга

Дети могут остаться без помощи: россияне заступаются за уникального хирурга

3 часа назад
Денис Пушилин: у меня украинский флаг, как и у всех жителей Донбасса, ассоциируется с кровью

Денис Пушилин: у меня украинский флаг, как и у всех жителей Донбасса, ассоциируется с кровью

5 часов назад
У "флагмана будущего" Samsung экраном обернуты все четыре стороны

У "флагмана будущего" Samsung экраном обернуты все четыре стороны

6 часов назад
Рублев принес сборной России первую победу в матче Кубка Дэвиса против Хорватии

Рублев принес сборной России первую победу в матче Кубка Дэвиса против Хорватии

6 часов назад
"Батюшка все решит": священник выгонял приставов ладаном и благовониями

"Батюшка все решит": священник выгонял приставов ладаном и благовониями

7 часов назад
Федор Емельяненко: У Конора Макгрегора нет ничего святого

Федор Емельяненко: У Конора Макгрегора нет ничего святого

7 часов назад
Президент "Ростова": работу клуба парализуют прошлые долги

Президент "Ростова": работу клуба парализуют прошлые долги

8 часов назад
"Положительная и чистоплотная" женщина превратила квартиру в помойку и сбежала

"Положительная и чистоплотная" женщина превратила квартиру в помойку и сбежала

8 часов назад
Подростка, доведенного диетой до смерти, гнобила не только мачеха

Подростка, доведенного диетой до смерти, гнобила не только мачеха

8 часов назад
Поздно сообщили: Россия не будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная"

Поздно сообщили: Россия не будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная"

8 часов назад
Биохимики обратили вспять признаки умственной отсталости при синдроме Дауна

Биохимики обратили вспять признаки умственной отсталости при синдроме Дауна

9 часов назад
Откуда столько птиц? Древние египтяне мумифицировали миллионы ибисов

Откуда столько птиц? Древние египтяне мумифицировали миллионы ибисов

9 часов назад
Статуя Мадонны в московском метро пострадала от рук вандала

Статуя Мадонны в московском метро пострадала от рук вандала

10 часов назад
9 удаленных сцен из мультфильмов, которые изменили бы смысл

9 удаленных сцен из мультфильмов, которые изменили бы смысл

12 часов назад
Новые ультразвуковые голограммы можно услышать и потрогать

Новые ультразвуковые голограммы можно услышать и потрогать

13 часов назад
Выпуск обновленной "старой Нивы" начался, продажи - уже скоро

Выпуск обновленной "старой Нивы" начался, продажи - уже скоро

13 часов назад
Китайские хакеры взломали Chrome, Edge и Safari

Китайские хакеры взломали Chrome, Edge и Safari

13 часов назад
В России назвали самые доступные и самые дорогие пикапы

В России назвали самые доступные и самые дорогие пикапы

15 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку