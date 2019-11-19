Fox News: причиной стрельбы в Оклахоме стала ссора между супругами

Причиной стрельбы, произошедшей в понедельник, 18 ноября, в городе Данкэн (штат Оклахома, США), была ссора между супругами. Об этом сообщает местный филиал телеканала Fox News.

Как уточняется, данную информацию подтвердили лица, приходящиеся родственниками кому-то из погибших.

На пресс-конференции шеф полиции Данкэна Дэнни Форд сообщил, что на автомобильной стоянке неизвестный мужчина начал стрельбу. Убив мужчину и женщину, которые находились в машине, злоумышленник застрелился сам, передает ТАСС.

По данным правоохранителей, все трое были знакомы. Их имена пока не называются.