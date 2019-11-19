Самолет не смог сесть в Николаевске-на-Амуре из-за собаки на ВПП

Самолет не смог приземлиться в аэропорту Николаевска-на-Амуре из-за бегающей по взлетно-посадочной полосе собаки. В итоге борт ушел на второй круг.

Собака проникла в охраняемую зону через дыру в ограждении, передает ТАСС. Из-за инцидента состоянием аэродрома заинтересовалась прокуратура. Руководитель "Хабаровских авиалиний" получил представление от транспортного прокурора, а предприятию и главе службы авиационной безопасности назначены штрафы.

ЧП произошло еще в октябре. В настоящее время ограждение аэродрома восстановлено.