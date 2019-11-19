Депутат Рады рассказал, что нужно для окончания войны на Украине

Ренат Кузьмин, депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" рассказал, что нужно сделать Киеву для прекращения внутриукраинского конфликта. По мнению законодателя, нынешняя власть должна учесть ошибки предыдущей. Необходимо отойти от политики и действовать в правовом поле Украины, считает Кузьмин. "Хватит оценивать людей по принципу "наши – ваши", — призывает он.

Военная операция против самопровозглашенных республик Донбасса была начата Киевом в 2014 году, напоминает РИА Новости. В результате конфликта погибли уже около 13 тысяч человек.