Оскандалившегося Полански могут исключить из гильдии режиссеров Франции

Романа Полански могут исключить из гильдии режиссеров Франции. С таким заявлением выступил президент ассоциации Пьер Жоливе. Он отметил, что совет уже гильдии проголосовал за приостановление полномочий сразу нескольких членов организации, среди которых также оказался и всемирно известный режиссер.

Его обвиняют в преступлениях сексуального характера, напоминает телеканал "Россия 24". Окончательное решение о членстве Полански в гильдии примут на генассамблее гильдии весной следюущего года. Ранее заявление об изнасиловании против режиссера подала актриса Валентин Монье: по ее словам, инцидент произошел в 1975 году, когда девушке было 18 лет.