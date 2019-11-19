Военные Израиля перехватили четыре снаряда над Голанскими высотами

Израильские военные перехватили четыре снаряда в небе над Голанскими высотами. Ранее там сработали сирены воздушной тревоги.

Как заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля, речь шла об угрозе удара со стороны Сирии.

С ее территории, как отмечают израильские военные, было запущено четыре снаряда. Все они были перехвачены израильской системой противовоздушной обороны "Железный купол", передает телеканал "Россия 24".

Неделю назад, после ликвидации ВВС Израиля командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата, на границах палестинского анклава произошло крупнейшее за последние месяцы обострение. За 50 часов вооруженного противостояния более 450 ракет было выпущено по территории Израиля. Большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол". В ответ Армия обороны Израиля наносила удары по объектам "Исламского джихада" (запрещена в России). Операция получила название "Черный пояс", напоминает РИА Новости.