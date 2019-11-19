КНДР: переговоры с США в условиях нынешней враждебности невозможны

Пхеньян отказывается от переговоров по денуклеаризации с Вашингтоном до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят свою враждебную политику в отношении Северной Кореи. Такое заявление сделал председатель комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль. Его заявление опубликовали на сайте ЦТАК.

Для продолжения диалога Пхеньян призывает США не просто приостановить совместные учения с Южной Кореей, а прекратить их полностью. Ранее о паузе во взаимодействии военных двух стран заявил министр обороны США Марк Эспер, назвав это решение актом доброй воли.

Вместе с этим Дональд Трамп высказал надежду на очередную встречу с лидером КНДР. В Пхеньяне на это ответили, что больше не заинтересованы в бесплодных саммитах с США, передает телеканал "Россия 24".