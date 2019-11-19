Тюремные охранники Эпштейна подделывали записи о его проверках

Двум тюремным охранникам Джеффри Эпштейна предъявят уголовные обвинения в фальсификации отчетов. Офицеры исправительного учреждения отвечали за охрану Эпштейна во время его пребывания в федеральной тюрьме Нью-Йорка. Они должны были регулярно его проверять и делать записи в журнале. По словам обвинения, охранники допустили халатность.

Это первое разбирательство по делу Эпштейна с момента его смерти, передает телеканал "Россия 24". Скандально известного финансиста нашли мертвым в собственной тюремной камере. Судмедэксперт признал смерть бизнесмена самоубийством, однако адвокаты финансиста поставили этот вывод под сомнение. Эпштейна обвиняли в сексуальном насилии над девушками-подростками.