Американский приятель Бутиной признался в махинациях

56-летний Пол Эриксон, американец, имевший ранее отношения с россиянкой Марией Бутиной, признался в мошенничестве и отмывании денег. Он также согласился выплатить компенсацию за ущерб.

Было составлено соответствующее соглашение с прокуратурой. Документ направлен в суд штата Южная Дакота. К нему приложено некое секретное дополнение, содержание которого не разглашается.

Ранее против Эриксона были выдвинуты обвинения в данных преступлениях, однако на предварительных слушаниях в суде он настаивал на своей невиновности, передает РИА Новости.

Эриксону грозит от 20 лет тюрьмы по каждому обвинению (всего 11 преступных эпизодов), а также штраф в 250–500 тысяч долларов. Обвинения не имеют отношения к делу россиянки.

С 1996 года до августа 2018 года мошенник предлагал инвесторам ряд проектов, завлекая их ложными обещаниями. В числе проектов – операции с недвижимостью, строительство домов для престарелых, а также инвалидное кресло-туалет.