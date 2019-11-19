Знаменитый хоккеист Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в канадском Торонто. Бывший защитник сборных СССР, СНГ и России получил перстень члена Зала славы.

Решение о включении Зубова в Зал хоккейной славы было принято летом. В середине ноября прошла торжественная церемония. Были отмечены заслуги Зубова перед НХЛ. Сергей отыграл в лиге 16 лет. Выступал за клубы "Нью-Йорк Рейнджерс", "Питсбург Пингвинз" и "Даллас Старз", сыграл 1068 матчей и набрал 771 (152+619) очко. Дважды – в 1994 в составе "Рейнджерс" и в 1999 в качестве игрока "Далласа" он выигрывал Кубок Стэнли.

До отъезда в НХЛ Зубов играл за ЦСКА. В 1992 году в составе команды СНГ он выиграл Олимпийские игры. После возвращения в Россию Зубов выступал за СКА, где потом начал карьеру тренера Также Зубов тренировал Сочи, откуда был уволен в середине октября.