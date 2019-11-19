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Боевые действия в Ливии 44 минуты назад

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19 ноября 201906:25

Авиаудар по кондитерской фабрике в Триполи: 10 человек погибли, 35 получили ранения

Авиаудар по кондитерской фабрике в Триполи: 10 человек погибли, 35 получили ранения

Как минимум 10 человек погибли и еще 35 получили ранения в результате авиаудара по кондитерской фабрике в Триполи. Среди убитых оказались восемь мигрантов. Об этом заявил спецпредставитель Ливии в ООН.

Местные жители спешно покидают близлежащую территорию, опасаясь новых налетов. Пока неизвестно, кто из противодействующих сторон нанес удар и был ли он прицельным. В ООН призвали к расследованию инцидента.

Сейчас за власть в стране борются Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и Правительство национального согласия, поддерживаемое мировым сообществом, напоминает телеканал "Россия 24".

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