Под Серпуховом ликвидирована крупнейшая в России нарколаборатория

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Московской области. В подпольном цехе производили полторы тонны синтетических наркотиков в месяц. Их продавали через теневой сектор Интернета, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лаборатория расположилась на 4 гектарах бывшего фермерского хозяйства в Серпуховском районе Подмосковья. Преступников поймали с поличным, передает телеканал "Россия 24". В момент появления оперативников производство шло полным ходом. В цехах обнаружили химические реакторы стоимостью до полумиллиона рублей и более 100 килограммов наркотических средств.

Задержаны трое граждан Украины, которые выполняли роль химиков-технологов, а также курьер-закладчик и предполагаемый организатор наркопроизводства.

Волк рассказала, что обнаруженная лаборатория – крупнейшая за несколько лет. В результате операции были пресечены 18 поставок наркотиков в различные регионы России.