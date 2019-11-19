"Лос-Анджелес" без Ковальчука проиграл "Аризоне"

Во втором матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Аризона Койотс" принимала "Лос-Анджелес Кингз". Хозяева победили 3:0.

В составе "королей" снова отсутствовал Илья Ковальчук, выведенный из основы. Клуб из Калифорнии ничего не смогла противопоставить "койотам", которые забросили две шайбы в первом периоде и одну во втором.

Российский нападающий "Кингз" Николай Прохоркин заработал двухминутное удаление, после которого "Аризона" реализовала численное преимущество.